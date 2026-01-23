O São Paulo definiu Rafinha como novo coordenador de futebol do clube. O ex-lateral assumirá o cargo que vinha sendo ocupado por Muricy Ramalho, que deixou a função por problemas de saúde e insatisfação com a instabilidade política vivida pelo clube.

A decisão foi tomada pelo presidente Harry Massis Júnior, que conduz as primeiras mudanças na estrutura do futebol desde que assumiu o comando do clube. Internamente, o presidente entende que Rafinha é um nome respeitado e querido pelo elenco, com bom trânsito no vestiário, e considera esse perfil fundamental em um ano marcado por instabilidade política nos bastidores.

Rafinha encerrou recentemente a carreira como jogador e retorna ao São Paulo em uma função diretiva. A avaliação da nova gestão é de que sua presença ajudará a blindar o grupo profissional, mantendo o foco no desempenho esportivo em meio ao ambiente conturbado fora de campo.