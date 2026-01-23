O Palmeiras concluiu a venda do atacante uruguaio Facundo Torres ao Austin FC, dos Estados Unidos, na tarde desta sexta-feira (23), e a direção do clube celebra os moldes da operação.

A reportagem apurou que o Palmeiras vai receber 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52,8 milhões na cotação atual) no acordo. O clube pagou 11 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos do jogador junto ao Orlando City no ano passado, e ficará com todo valor da operação.

A direção palmeirense comemora o acordo pelo baixo prejuízo na operação. Inicialmente, o The Athletic -editoria de esportes do New York Times- publicou que a venda tinha sido fechada por 9,5 milhões de dólares, e que o Orlando City ficaria com 15%. Mas a informação não procede.