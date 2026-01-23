Uma empresária foi abandonada em uma rua em Caldas Novas (GO) na manhã desta sexta-feira (23) após ser sequestrada por um grupo de criminosos.

Fatima Pires, 62, foi abordada quando chegava no centro esportivo do qual é proprietária. Por volta das 8h, imagens das câmeras de segurança mostram um carro branco parado no estabelecimento, enquanto dois suspeitos arrastam a mulher e a colocam dentro do veículo -conduzido por uma terceira pessoa.

Mulher tinha ido à padaria quando foi seguida pela quadrilha. À TV Anhanguera, o tenente-coronel Marcelo Dias Mendonça, da Polícia Militar, informou que os sequestradores acompanharam o trajeto da vítima, que tentou resistir ao máximo ser levada por eles.