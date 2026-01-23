Um homem de 70 anos foi preso após ser flagrado com um adesivo de uma suástica em seu carro em Santa Catarina.

Carro do homem estava estacionado em uma via com uma suástica nazista colada no vidro. O caso aconteceu na cidade de Araranguá, no interior de Santa Catarina.

Homem circulava livremente pela cidade com o adesivo no carro com o símbolo e a frase "Brasil Guerra Civil já". Moradores, então, acionaram a Polícia Militar que encontrou o carro estacionado em uma rua, sem sinal do dono.