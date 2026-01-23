A FPF (Federação Paulista de Futebol) puniu Lucas Bellote, árbitro que comandou a partida entre Santos e Corinthians, na última quinta-feira. Ele já foi retirado de um confronto da próxima rodada do Paulistão.

Bellote estava escalado para trabalhar na partida entre Capivariano e Primavera, mas recebeu "geladeira". A reportagem apurou que a ideia era tê-lo como árbitro de vídeo.

O árbitro esteve envolvido em dois principais lances. São eles: a falta de Gustavo Henrique em Lautaro Diaz, que originou o gol de empate do Santos, marcado por Gabigol, e um possível vermelho para Igor Vinícius.