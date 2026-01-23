23 de janeiro de 2026
POLÊMICA

FPF pune árbitro após erros na partida entre Santos e Corinthians

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Lucas Bellote, árbitro que comandou a partida entre Santos e Corinthians, foi punido
Lucas Bellote, árbitro que comandou a partida entre Santos e Corinthians, foi punido

A FPF (Federação Paulista de Futebol) puniu Lucas Bellote, árbitro que comandou a partida entre Santos e Corinthians, na última quinta-feira. Ele já foi retirado de um confronto da próxima rodada do Paulistão.

Bellote estava escalado para trabalhar na partida entre Capivariano e Primavera, mas recebeu "geladeira". A reportagem apurou que a ideia era tê-lo como árbitro de vídeo.

O árbitro esteve envolvido em dois principais lances. São eles: a falta de Gustavo Henrique em Lautaro Diaz, que originou o gol de empate do Santos, marcado por Gabigol, e um possível vermelho para Igor Vinícius.

Ele passará por uma reciclagem interna na FPF. Ainda não há data estimada para o retorno.

