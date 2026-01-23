Quando retornar ao Brasil, o volante José Martínez não terá o mesmo prestígio que possuía no Corinthians até o fim do ano passado.

A reportagem apurou que a punição esportiva aplicada ao jogador será a perda de espaço no elenco principal. O venezuelano passará ao fim da fila entre as opções para o meio-campo do Timão, ficando atrás de André Carrillo, André Luiz, Breno Bidon, Charles, Matheus Pereira e Raniele.

No limite

Martínez só será mantido no elenco porque a comissão técnica entende que não pode se dar ao luxo de liberar jogadores em meio a um grupo considerado enxuto. Uma possível saída sequer foi cogitada por esse motivo.