A empresa Cirmed Serviços Médicos, que tinha como um dos sócios o médico e o empresário Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, acusado de matar a tiros dois colegas em frente a um restaurante em Alphaville (Barueri), na última sexta (16), tem três contratos ativos com o Hospital das Clínicas de São Paulo, da Faculdade de Medicina da USP, que somam quase R$ 250 milhões.

De acordo com dados apurados pela reportagem no Portal da Transparência do estado, a Cirmed presta serviços de assistência em anestesia para atender a diferentes unidades que integram o complexo do HC, o maior da América Latina. Na segunda (19), três dias após o crime, Silva Filho, que era um dos sócios fundadores da empresa, foi desligado da sociedade.

O crime ocorreu após um encontro entre os três médicos, seguido de discussão e agressões físicas no interior do restaurante. Após a saída do local, Carlos Alberto Azevedo Filho atirou várias vezes contra Luís Roberto Pellegrini Gomes, 43, e Vinicius dos Santos Oliveira, 35. Eles chegaram a ser socorridos, mas morreram no pronto-socorro. Azevedo Filho foi preso em flagrante.