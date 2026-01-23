Uma semana após assumir a presidência do São Paulo em meio às denúncias que levaram Julio Casares a renunciar ao cargo, Harry Massis reuniu a imprensa no CT da Barra Funda para uma conversa informal, ao menos na forma. No conteúdo, porém, os temas tratados rapidamente afastaram qualquer clima leve.

Sem dinheiro em caixa, com direitos de imagem atrasados, patrocinadores afastados e o clube no centro de investigações policiais, o dirigente recorreu a um discurso que mistura realismo, retórica de pacificação interna e um apelo quase místico à tradição do time tricolor: fé, aposta nos atletas de base e resistência.

A metáfora escolhida pelo novo presidente ajuda a dimensionar a gravidade do momento. "O São Paulo está na UTI e precisamos tentar levar para o quarto", disse.