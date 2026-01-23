Segundo a Polícia Civil, a passageira só percebeu a cobrança indevida quando chegou em casa e notou que suas economias haviam praticamente desaparecido. Familiares relataram que tentativas de contato com o motorista não tiveram sucesso.

Uma moradora de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, pagou, sem saber, mais de R$ 1.400 pela corrida de aplicativo que deveria custar pouco mais de R$ 13. O caso é do dia 15 de janeiro e envolveu um motorista da plataforma 99, que foi bloqueado pela empresa após a denúncia.

O condutor foi identificado e compareceu à delegacia seis dias depois para prestar esclarecimento. À polícia, ele afirmou que houve um mal-entendido e que não percebeu o valor transferido, responsabilizando a passageira pelo "pagamento equivocado" ao escanear um QR Code no veículo.

O valor de R$ 1.411,19 foi devolvido à vítima via Pix. Como o dinheiro foi restituído, a mulher decidiu não registrar boletim de ocorrência, e o caso foi encerrado.

Em nota, a 99 informou que bloqueou o motorista da plataforma, lamentou o ocorrido e reforçou a orientação para que passageiros confiram o valor da corrida e a confirmação do pagamento antes de sair do veículo.