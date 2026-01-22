O Flamengo é o 29º clube mais rico do mundo. De acordo com atualização na lista por parte da Deloitte, consultoria internacional de desempenho financeiro no futebol, o Rubro-Negro ganhou uma posição no ranking.

O clube carioca tem receita estipulada em 202,7 milhões de euros, cerca de R$ 1,26 bilhão na cotação atual. O aumento é de 1%, mas suficiente para subir na lista.

Foi a segunda vez que o Rubro-Negro apareceu na lista da Deloitte. A consultoria considera direitos de transmissão, bilheterias e comercialização de produtos, dentro das receitas recorrentes dos clubes.