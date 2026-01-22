Flamengo ganha posição em lista de clubes mais ricos do mundo
| Tempo de leitura: 3 min
O Flamengo é o 29º clube mais rico do mundo. De acordo com atualização na lista por parte da Deloitte, consultoria internacional de desempenho financeiro no futebol, o Rubro-Negro ganhou uma posição no ranking.
O clube carioca tem receita estipulada em 202,7 milhões de euros, cerca de R$ 1,26 bilhão na cotação atual. O aumento é de 1%, mas suficiente para subir na lista.
Foi a segunda vez que o Rubro-Negro apareceu na lista da Deloitte. A consultoria considera direitos de transmissão, bilheterias e comercialização de produtos, dentro das receitas recorrentes dos clubes.
O Real Madrid é o líder pelo terceiro ano consecutivo. Os espanhóis foram os únicos a quebrarem a histórica marca de 1 bilhão de euros, cerca de R$ 7,4 bilhões em receitas.
O estudo é publicado desde a temporada 1996/97 e é dominado por europeus de maneira histórica. O "Football Money League", como foi apelidado, acontece de maneira anual.
Veja os 30 clubes mais ricos do mundo
1 - Real Madrid - 1,161 bilhão de euros - R$ ~7,25 bilhões
2 - Barcelona - 974,8 milhões de euros - R$ ~6,09 bilhões
3 - Bayern de Munique - 860,6 milhões de euros - R$ ~5,38 bilhões
4 - Paris Saint-Germain - 837 milhões de euros - R$ ~5,23 bilhões
5 - Liverpool - 836,1 milhões de euros - R$ ~5,22 bilhões
6 - Manchester City - 829,3 milhões de euros - R$ ~5,18 bilhões
7 - Arsenal - 821,7 milhões de euros - R$ ~5,14 bilhões
8 - Manchester United - 793,1 milhões de euros - R$ ~4,96 bilhões
9 - Tottenham - 672,6 milhões de euros - R$ ~4,20 bilhões
10 - Chelsea - 584,1 milhões de euros - R$ ~3,65 bilhões
11 - Inter de Milão - 537,5 milhões de euros - R$ ~3,36 bilhões
12 - Borussia Dortmund - 531,3 milhões de euros - R$ ~3,32 bilhões
13 - Atlético de Madrid - 454,5 milhões de euros - R$ ~2,84 bilhões
14 - Aston Villa - 450,2 milhões de euros - R$ ~2,81 bilhões
15 - Milan - 410,4 milhões de euros - R$ ~2,56 bilhões
16 - Juventus - 401,7 milhões de euros - R$ ~2,51 bilhões
17 - Newcastle - 398,4 milhões de euros - R$ ~2,49 bilhões
18 - Stuttgart - 296,3 milhões de euros - R$ ~1,85 bilhões
19 - Benfica - 283,4 milhões de euros - R$ ~1,77 bilhão
20 - West Ham - 276 milhões de euros - R$ ~1,73 bilhão
21 - Eintracht Frankfurt - 269,9 milhões de euros - R$ ~1,69 bilhão
22 - Brighton - 238,7 milhões de euros - R$ ~1,49 bilhão
23 - Everton - 234 milhões de euros - R$ ~1,46 bilhão
24 - Crystal Palace - 232,5 milhões de euros - R$ ~1,45 bilhão
25 - Bournemouth - 218,5 milhões de euros - R$ ~1,36 bilhões
26 - Roma - 216,3 milhões de euros - R$ ~1,35 bilhão
27 - Wolverhampton - 206,3 milhões de euros - R$ ~1,29 bilhão
28 - Brentford - 206 milhões de euros - R$ ~1,29 bilhão
29 - Flamengo - 202,7 milhões de euros - R$ ~1,27 bilhão
30 - Olympique de Marselha - 188,7 milhões de euros - R$ ~1,18 bilhão