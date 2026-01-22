Vai começar neste sábado (24), a Copa Super 8. O torneio conta com os oito melhores times do primeiro turno do NBB, com confrontos baseado na classificação da liga e vale vaga na próxima BCLA (Champions League das Américas).

A competição é feita no formato mata-mata, em jogos únicos, disputada apenas em uma semana, com a final marcada para dia 31.

Pinheiros (1º) x Paulistano (8º)

Dono da melhor campanha da primeira parte do campeonato, o Pinheiros tem a vantagem de decidir todos os jogos em casa e recebe nas quartas de final. o Paulistano no dia 25, no clássico entre os times da capital paulista e que contam com grandes destaques individuais.