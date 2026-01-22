A Promotoria de Justiça da Infância e Juventude do MP-SP (Ministério Público de São Paulo), protocolou nesta semana uma ação civil pública contra o Shopping Pátio Higienópolis, por um caso de racismo praticado por seguranças do estabelecimento contra três adolescentes negros, no ano passado.

Shopping foi denunciado por família após uma suposta abordagem racista contra alunos de escola próxima ao centro comercial, em abril de 2025. Segundo o boletim de ocorrência aberto por familiares dos adolescentes, uma segurança do Pátio Higienópolis abordou uma jovem branca perguntando se dois adolescentes negros estariam pedindo dinheiro a ela. Todos eram colegas do colégio Equipe, localizado no mesmo bairro do estabelecimento.

O caso ganhou repercussão midiática e chegou à Promotoria de Justiça, que instaurou inquérito civil para apurar a conduta do shopping. "Após reuniões entre o promotor de Justiça do caso e representantes do estabelecimento, foi redigido um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o qual não foi assinado pelo shopping no prazo estabelecido", informou o MP paulista em nota.