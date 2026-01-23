Um engenheiro, 53, passou dois dias mantido em cativeiro na zona leste de São Paulo após cair em um golpe do amor.

A vítima havia ido encontrar com uma suposta mulher que conversava por aplicativo de relacionamento. De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), ele saiu de carro no último domingo para o bairro Cidade Tiradentes.