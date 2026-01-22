Um homem matou a vizinha a facadas, fugiu com os filhos e, após ser perseguido pela polícia, tentou matá-los batendo o carro em que estavam contra o muro de uma casa, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira (21).

Leia mais: Pai mata filho de 2 anos ao ver foto da ex com outro homem

O suspeito, de 23 anos foi preso em flagrante e, segundo a PM, confessou os crimes. As crianças, de oito e dois anos, e o bebê, de oito meses, seguem internados. O estado de saúde deles não foi informado.