O governo Trump está avançando com incentivos para a mineração americana do fundo do mar. Um novo regulamento publicado nesta quarta-feira (21) acelera a concessão de licenças para empresas que buscam minerais críticos em águas internacionais, o que representaria a abertura de uma nova fronteira exploratória de alto impacto ambiental.

A medida pode desencadear uma "corrida do ouro" por recursos no fundo do mar antes que padrões globais sobre essas novas técnicas de mineração estejam em vigor.

A profundidades de 800 a 6.000 metros, o "solo" marinho -ou seja, a rocha que está abaixo da coluna de água do oceano- guarda reservas de cobre, cobalto, níquel, zinco, prata, ouro e terras raras. Esses elementos são críticos para diferentes tecnologias, de painéis solares a baterias de carros elétricos.