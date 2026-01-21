Jovem é preso pela quarta vez por tráfico no mesmo local em SP
Um jovem de 21 anos foi preso pela quarta vez pela Polícia Militar, em São Paulo, no mesmo local, sob suspeita de tráfico de drogas.
A última detenção ocorreu na terça-feira (20) em um apartamento localizado na região do Pari, na região central da capital paulista, no mesmo local onde foram realizadas as abordagens anteriores.
Ele foi identificado como Yago da Costa Alves. O suspeito passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (21) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (sem prazo). Não consta nome de advogado neste processo, de acordo com o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo).
A prisão foi realizada com a ajuda de um drone de operação policial, que flagrou o suspeito entrando no imóvel com um saco plástico. Segundo a polícia, o local é conhecido como um ponto de venda de entorpecentes, onde já foram realizadas outras prisões.
Os agentes foram até o terceiro andar do apartamento e encontraram o indiciado escondido em um banheiro com a sacola flagrada pelo drone. Foram apreendidas cerca de 2.500 porções de drogas, entre ice, maconha, crack e cocaína, já embaladas para a venda, além de R$ 197 em espécie e um aparelho celular.
O caso foi registrado no 8º Distrito Policial (Brás), onde o indiciado permaneceu à disposição da Justiça. O nome dele não foi divulgado.
Prisão anterior tinha sido em novembro do ano passado
Segundo a Polícia Civil, essa é a quarta vez que o suspeito é preso por tráfico de drogas.
Em 12 de outubro de 2024, o jovem e uma mulher estavam vendendo drogas na região do Pari, quando foram detidos. Na ocasião, foram apreendidas 3.300 porções de entorpecentes com a dupla.
Um ano depois, em 22 de outubro de 2025, a polícia o encontrou dentro do apartamento, na rua Araguaia, com um traficante, que tentou fugir da polícia. Nesse caso, o jovem passou a ser investigado por tráfico de drogas pelo 8º DP.
Menos de um mês depois, em 3 de novembro de 2025, ele foi preso novamente ao ser visto por uma equipe da PM jogando uma mochila pela janela do terceiro andar do mesmo prédio. Durante a vistoria, 1.400 porções de drogas foram apreendidas. Um outro comparsa foi detido na ação.