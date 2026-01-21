Um jovem de 21 anos foi preso pela quarta vez pela Polícia Militar, em São Paulo, no mesmo local, sob suspeita de tráfico de drogas.

A última detenção ocorreu na terça-feira (20) em um apartamento localizado na região do Pari, na região central da capital paulista, no mesmo local onde foram realizadas as abordagens anteriores.

Ele foi identificado como Yago da Costa Alves. O suspeito passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (21) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (sem prazo). Não consta nome de advogado neste processo, de acordo com o TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo).