SP: Paciente sem roupa tenta fugir pelo teto de hospital; VÍDEO

O paciente foi localizado no interior do teto e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Imagens gravadas no local mostram o momento em que ele, desorientado, é retirado pelos socorristas.

Um homem em surto psiquiátrico e completamente nu tentou escapar pelo forro do teto da Santa Casa de São Paulo, na região central da capital, e rompeu a tubulação de água do pronto-socorro na manhã de quarta-feira (21).

De acordo com informações da Santa Casa, o homem acessou o teto durante um episódio de surto. O peso do corpo fez com que parte da estrutura cedesse, afetando os canos e provocando alagamento no local.

O hospital informou que o paciente não sofreu ferimentos, encontra-se estável e aguarda transferência para outra unidade. A instituição também esclareceu que a ocorrência não comprometeu o atendimento aos demais pacientes.

*Com informações do Metrópoles