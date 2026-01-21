Parlamentares da União Europeia decidiram nesta quarta-feira (21) suspender a ratificação do acordo de livre comércio entre o bloco e o Mercosul e enviar o texto à Corte de Justiça da UE, diante de questionamentos sobre a legalidade do tratado.

A votação foi feita em Estrasburgo, na França, e aprovada por margem estreita: 334 votos a favor, 324 contra e 11 abstenções. Com a decisão, o Parlamento Europeu não poderá analisar a ratificação do acordo até que a Corte se manifeste, processo que pode levar meses.