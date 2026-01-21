Um morador registrou em vídeo a ação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) que terminou com a prisão de dois assaltantes na tarde de terça-feira (20), na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. As imagens mostram o momento em que a equipe policial chega logo após a abordagem criminosa e inicia a intervenção.

No registro, ouve-se disparos; os suspeitos tentam fugir a pé, mas são contidos poucos segundos depois. Segundo o comando da unidade, os agentes trafegavam pela Avenida Maracanã quando flagraram o assalto em andamento e iniciaram o cerco tático.