Um operador de empilhadeira ficou ferido após o desabamento de ao menos 80 toneladas de produtos congelados dentro da câmara fria de um centro de distribuição na Zona Oeste de São Paulo, na madrugada de quinta-feira (18). O acidente ocorreu por volta das 4h, no acesso à Rodovia Anhanguera, no bairro Jaguara, quando a estrutura de prateleiras cedeu durante uma manobra.

Duas estantes de cinco metros de altura caíram, bloqueando a entrada do local e soterrando parcialmente o trabalhador. Identificado como José Beto de Sales, ele ficou com as pernas presas sob as mercadorias. O resgate mobilizou dez viaturas do Corpo de Bombeiros e contou com apoio do GAED.