21 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VEJA VÍDEO

Estantes desabam e toneladas de congelados ferem trabalhador

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CNN
Identificado como José Beto de Sales, o funcionário ficou com as pernas presas sob as mercadorias.
Identificado como José Beto de Sales, o funcionário ficou com as pernas presas sob as mercadorias.

Um operador de empilhadeira ficou ferido após o desabamento de ao menos 80 toneladas de produtos congelados dentro da câmara fria de um centro de distribuição na Zona Oeste de São Paulo, na madrugada de quinta-feira (18). O acidente ocorreu por volta das 4h, no acesso à Rodovia Anhanguera, no bairro Jaguara, quando a estrutura de prateleiras cedeu durante uma manobra.

Leia mais: Carga de leite condensado esmaga cliente; VÍDEO

Duas estantes de cinco metros de altura caíram, bloqueando a entrada do local e soterrando parcialmente o trabalhador. Identificado como José Beto de Sales, ele ficou com as pernas presas sob as mercadorias. O resgate mobilizou dez viaturas do Corpo de Bombeiros e contou com apoio do GAED.

Após ser retirado, o funcionário foi levado ao Hospital das Clínicas com luxação no tornozelo direito e suspeita de fratura na escápula direita.

*Com informações da CNN

https://admin.cnnbrasil.com.br/wp-content/uploads/sites/12/2025/12/WhatsApp-Video-2025-12-19-at-19.09.44.mp4

Comentários

Comentários