Três dias após ser vaiado por torcedores do Real Madrid em duelo em casa pelo Campeonato Espanhol, o atacante brasileiro Vinicius Júnior voltou ao Estádio Santiago Bernabéu e comandou a goleada do time madrileno por 6 a 1 sobre o Mônaco nesta terça-feira (20), na penúltima rodada da primeira fase da Liga dos Campeões.

Em tarde inspirada, o camisa 7 deu dribles desconcertantes, liderou contra-ataques, acertou um golaço e prestou assistências no segundo gol de Mbappé – o francês abriu o placar aos quatro minutos da etapa inicial – e depois no gol de Mastantuono no segundo tempo. Após a atuação de gala, Vini Jr foi eleito o melhor jogador da partida. Os demais gols do Real foram de Bellingham e de Kehner (contra). O volante Teze descontou para o Mônaco.

Mesmo criticado por resultados do Real nos últimos jogos, Vini recebeu apoio total do técnico Arbeloa e do camisa 10 Mbappé. O treinador foi claro ao afirmar “se eu quiser ter chances de vencer, preciso de Vinicus”, durante coletiva de imprensa na véspera do jogo contra o Mônaco. No mesmo dia, o camisa 10 Mbappé defendera o brasileiro, ao discordar das vaias da torcida. “Não se deve criticar apenas um jogador. Não é culpa do Vini que estejamos jogando do jeito que estamos agora”.