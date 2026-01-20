O Corinthians aguarda apenas detalhes burocráticos para anunciar as contratações do lateral-direito Pedro Milans e do atacante Kaio César.

A situação mais próxima de ser resolvida é a de Milans, pois o uruguaio aguarda a emissão do CPF brasileiro para ser oficializado pelo clube. Com o documento em mãos, o Corinthians conseguirá finalizar os trâmites necessários para o registro do jogador.

A expectativa no Parque São Jorge é que o lateral seja anunciado até o fim de semana. Milans chega sem custos, já que estava livre no mercado após não renovar contrato com o Peñarol, do Uruguai.

Kaio César perto de chegar