Corinthians aguarda burocracia e viagem para anunciar reforços
| Tempo de leitura: 1 min
O Corinthians aguarda apenas detalhes burocráticos para anunciar as contratações do lateral-direito Pedro Milans e do atacante Kaio César.
A situação mais próxima de ser resolvida é a de Milans, pois o uruguaio aguarda a emissão do CPF brasileiro para ser oficializado pelo clube. Com o documento em mãos, o Corinthians conseguirá finalizar os trâmites necessários para o registro do jogador.
A expectativa no Parque São Jorge é que o lateral seja anunciado até o fim de semana. Milans chega sem custos, já que estava livre no mercado após não renovar contrato com o Peñarol, do Uruguai.
Kaio César perto de chegar
Outro reforço encaminhado é o atacante Kaio César, que deve desembarcar no Brasil na noite desta terça-feira. A previsão inicial era de chegada no fim de semana, mas o jogador precisou resolver pendências na Arábia Saudita antes de retornar ao país.
Paralelamente, o Corinthians acelera a parte burocrática para anunciar o atleta o mais rápido possível. Clube e estafe trocam documentações desde a semana passada.
Kaio César chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra. O jogador reduziu o salário em relação ao que recebia no Al-Hilal, da Arábia Saudita, para viabilizar o acerto com o Timão.
Outros reforços
Além de Milans e Kaio César, o Corinthians tem acordo encaminhado com o goleiro João Ricardo, do Fortaleza. O atleta será emprestado até o fim da temporada, com opção de compra fixada em contrato. O clube também negocia o empréstimo do volante Alisson, do São Paulo.
O zagueiro Gabriel Paulista e o meia Matheus Pereira já foram oficializados e, inclusive, estrearam com a camisa alvinegra.