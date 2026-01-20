O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, voltou a Brasília em meio às férias e deve concluir nesta terça-feira (20) uma série de conversas com os colegas, na tentativa de contornar a crise de imagem enfrentada pela corte ao longo das últimas semanas.

A interlocutores, Fachin afirmou que o momento é delicado e, devido ao peso institucional do seu cargo, exige a sua presença na capital federal. Nesta terça, ele faz uma viagem rápida ao Maranhão para se encontrar pessoalmente com o ministro Flávio Dino.

Dino é o último ministro a ser procurado pelo presidente do Supremo, que desde dezembro já falou com André Mendonça, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.