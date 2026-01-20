A decisão sobre a extradição da ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP) da Itália para o Brasil foi novamente adiada após audiência realizada nesta terça-feira (20) em Roma.

Depois de pedidos apresentados pela defesa, os juízes da Corte de Apelação suspenderam a sessão e vão marcar uma nova data para decidir sobre o pedido apresentado pela Justiça brasileira para que a ex-congressista seja enviada para o Brasil.

Segundo apurou a reportagem, os advogados de Zambelli fizeram uma série de solicitações aos três juízes, como incluir uma testemunha no processo, e mais informações sobre as condições carcerárias no Brasil. Também anunciaram a intenção de pedir que os juízes sejam substituídos por outros da mesma corte, o que deve ser feito por escrito nos próximos dias.