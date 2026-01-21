Uma nova perícia foi iniciada para apurar as circunstâncias da morte do influenciador PC Siqueira, em dezembro de 2023, após a Justiça determinar a reabertura do caso. Advogados da família sustentam a possibilidade de homicídio e afirmam que o exame técnico pode identificar objetos usados num possível estrangulamento, apurou o Metrópoles.

Segundo a defesa, as marcas encontradas no pescoço do influenciador não seriam compatíveis com o instrumento apontado na investigação inicial, que concluiu por suicídio. Um perito particular acompanha a reconstituição realizada no apartamento onde PC Siqueira foi encontrado morto. A suspeita é de que um fio de headset tenha sido utilizado, hipótese considerada mais compatível com os vestígios observados.