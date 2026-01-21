O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa terça-feira (20) que espera a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Conselho de Paz para Gaza, órgão criado para atuar na reconstrução do território. Durante coletiva, o republicano declarou simpatia pelo brasileiro e disse que ele terá papel relevante no grupo.

O governo brasileiro confirmou que recebeu o convite, mas informou que Lula ainda avalia se aceitará a proposta. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, a decisão depende da análise de aspectos diplomáticos, geopolíticos e financeiros envolvidos na iniciativa. O tema foi discutido em reunião do presidente com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.