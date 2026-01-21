21 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
'GOSTO DELE'

Trump diz que Lula terá papel importante no conselho para Gaza

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Ricardo Stuckert/PR
Durante coletiva, o republicano declarou simpatia pelo brasileiro e disse que ele terá papel relevante no grupo.
Durante coletiva, o republicano declarou simpatia pelo brasileiro e disse que ele terá papel relevante no grupo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa terça-feira (20) que espera a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Conselho de Paz para Gaza, órgão criado para atuar na reconstrução do território. Durante coletiva, o republicano declarou simpatia pelo brasileiro e disse que ele terá papel relevante no grupo.

Leia mais: Reconstrução de Gaza pode custar US$70 bilhões, estima ONU; VÍDEO

O governo brasileiro confirmou que recebeu o convite, mas informou que Lula ainda avalia se aceitará a proposta. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, a decisão depende da análise de aspectos diplomáticos, geopolíticos e financeiros envolvidos na iniciativa. O tema foi discutido em reunião do presidente com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

O conselho prevê a participação de cerca de 60 países, com mandato inicial de três anos. Entre os pontos em estudo pelo governo brasileiro estão a composição do grupo, os objetivos políticos e de segurança, além de possíveis impactos orçamentários. Não há prazo definido para a resposta oficial ao governo norte-americano.

*Com informações do Metrópoles

Comentários

Comentários