O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nessa terça-feira (20) que espera a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Conselho de Paz para Gaza, órgão criado para atuar na reconstrução do território. Durante coletiva, o republicano declarou simpatia pelo brasileiro e disse que ele terá papel relevante no grupo.
O governo brasileiro confirmou que recebeu o convite, mas informou que Lula ainda avalia se aceitará a proposta. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, a decisão depende da análise de aspectos diplomáticos, geopolíticos e financeiros envolvidos na iniciativa. O tema foi discutido em reunião do presidente com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
O conselho prevê a participação de cerca de 60 países, com mandato inicial de três anos. Entre os pontos em estudo pelo governo brasileiro estão a composição do grupo, os objetivos políticos e de segurança, além de possíveis impactos orçamentários. Não há prazo definido para a resposta oficial ao governo norte-americano.
*Com informações do Metrópoles