A chuva desta segunda-feira (19), além do acumulado dos últimos dias, provocou estragos no litoral paulista e deixou quase 130 pessoas sem energia elétrica na Grande São Paulo.

Segundo a concessionária Enel, as chuvas e os ventos que atingiram os 24 municípios da Grande São Paulo na área de concessão da distribuidora provocaram danos à rede elétrica em algumas cidades na tarde desta segunda. As mais afetadas foram Embu-Guaçu, Ribeirão Pires, São Lourenço da Serra e Rio Grande da Serra.

Boletim divulgado às 21h19 apontava que 128.701 imóveis estavam sem luz. Na capital paulista eram quase 70,3 mil endereços.