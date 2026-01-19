Em tratamento contra um câncer de mama, a deputada federal e ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney (MDB-MA), 72, foi internada na semana passada com pneumonia.

Roseana deu a notícia na noite deste domingo (18), em seu perfil no Instagram. Ela faz tratamento contra um câncer de mama triplo-negativo, um subtipo de tumor agressivo, que representa, em média, 15% dos casos de câncer de mama no mundo. Nas imagens, ela aparece em uma cama de hospital, com a cabeça raspada, efeito da quimioterapia.

Segundo a deputada, a semana passada "não foi das melhores". Ela diz no vídeo que teve alta médica na última quinta-feira (15) e chegou a ir para casa. Contudo, no dia seguinte foi novamente hospitalizada com uma pneumonia.