Mbappé e o técnico Álvaro Arbeloa saíram de defesa de Vinicius Jr após o brasileiro ser vaiado na vitória sobre o Levante, no último sábado (17), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

O francês afirmou que "Vini é um ser humano" e que o elenco deve "protegê-lo melhor". O camisa 10 destacou a qualidade do brasileiro e afirmou que o camisa 7 tem o apoio do time.

"Não é culpa do Vini, mas sim de todo o elenco. A única coisa que digo à torcida é que vaie todo o elenco. [..] Vini é um ser humano. É um grande jogador. Tenho sorte de conhecê-lo e tenho muito carinho por ele. Temos que protegê-lo melhor, para que não esteja sozinho contra as pessoas. Não está sozinho no Real Madrid, todos estamos com ele. Quando está no seu melhor nível, é um dos melhores do mundo", disse Mbappé, atacante do Real Madrid.