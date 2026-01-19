Filho suspeito de atirar contra a mãe é preso em cidade de MT
Um homem de 45 anos foi preso no último sábado em Lucas do Rio Verde (MT) sob suspeita de homicídio culposo da própria mãe, Marile Guarnienti Benatti, 68.
De acordo com o relato do suspeito aos policiais, ele estava manuseando a arma de fogo na casa da mãe quando ocorreu um disparo acidental, que atingiu a vítima no tórax.
A idosa chegou a ser socorrida pelo companheiro dela, que a levou ao Hospital São Lucas, mas ela não resistiu aos ferimentos.
A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades, e a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.
Acionada pela equipe do hospital, a Guarda Municipal prendeu o filho da vítima e apreendeu a arma supostamente usada no crime. O item estava sobre o ar-condicionado da casa da idosa e não era legalizado, segundo a Polícia Civil.
Os agentes também encontraram, dentro de um carro, uma cartela com cinco munições intactas. A Polícia Civil apura o caso.