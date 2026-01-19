Um homem de 45 anos foi preso no último sábado em Lucas do Rio Verde (MT) sob suspeita de homicídio culposo da própria mãe, Marile Guarnienti Benatti, 68.

De acordo com o relato do suspeito aos policiais, ele estava manuseando a arma de fogo na casa da mãe quando ocorreu um disparo acidental, que atingiu a vítima no tórax.

A idosa chegou a ser socorrida pelo companheiro dela, que a levou ao Hospital São Lucas, mas ela não resistiu aos ferimentos.