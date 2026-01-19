Palmeiras perde pênalti e cai na Copinha para o Ibrachina
O Ibrachina venceu o Palmeiras nos pênaltis por 5 a 4, após empate por 2 a 2 no tempo normal, em jogo válido pelas quartas de final da Copinha.
O Alviverde teve o pênalti da classificação, mas Eduardo Conceição isolou. O garoto de 16 anos é considerado a grande estrela do Palmeiras para os próximos anos, mas desperdiçou a quinta e última cobrança. Nas alternadas, o Ibrachina levou a melhor.
Essa é a terceira vítima "grande" do Ibrachina na Copinha. A equipe do bairro da Mooca, em São Paulo, já tinha elimininado o Atlético-MG na segunda fase da Copinha, e o Internacional nas oitavas de final.
O Ibrachina aguarda na semifinal o vencedor do confronto entre São Paulo e Botafogo ? as equipes se enfrentam às 21h (de Brasília). O local ainda será definido pela FPF.
Como foi o jogo
O Alviverde fez um bom 1º tempo e criou chances para aumentar a vantagem no placar. O goleiro Gabriel Sena fez três grandes defesas e garantiu que o Ibrachina fosse para o vestiário com apenas um gol de desvantagem.
O Palmeiras abriu o placar com o zagueiro Pimenta logo aos seis minutos de jogo. Sorriso cobrou falta na ponta esquerda na segunda trave, o defensor subiu mais alto que a defesa e cabeceou no contrapé do goleiro Gabriel Sena.
A partida mudou completamente de cenário no segundo tempo. O Ibrachina se lançou ao ataque, dominou as ações ofensivas - com um Palmeiras muito acuado e marcou dois gols em um intervalo de sete minutos.
Aos 12, Luiz Fernando cobrou lateral direto na área, a defesa do Palmeiras não cortou e ela sobrou para o atacante Pirituba. Ele bateu de primeira, no canto, e empatou o jogo.
Aos 19, o Ibrachina cruzou escanteio na área, Pimenta tentou cortar, mas a bola explodiu na cabeça de Kauan Christian e entrou no gol de Luiz Sá.
O Palmeiras não se encontrou na partida após levar a virada, mas chegou ao empate na base do abafa. Aos 37, Kauan Lira cobrou escanteio, Fábio subiu com o zagueiro e a bola acabou entrando. 2 a 2.