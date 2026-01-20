19 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FOLGA NESTA TERÇA

20 de janeiro é feriado de São Sebastião; veja em quais cidades

Por Luciano Nascimento | da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Guilherme Silva/Santuário Cristo Redentor
São Sebastião é padroeiro do Rio de Janeiro
São Sebastião é padroeiro do Rio de Janeiro

Esta terça-feira (20) é dia de folga em mais de 90 municípios do país, devido ao Dia de São Sebastião. O feriado municipal é adotado por cidades que têm o santo como padroeiro. Entre elas, estão as capitais Rio de Janeiro (RJ) e Boa Vista (RR).

Na Bahia, o feriado é comemorado nos municípios de Belmonte, Brumado, Camacan, Canavieiras, Itambé e Seabra. Em Pernambuco, nas cidades de Águas Belas, Belo Jardim, Bom Conselho, Moreno, Ouricuri e Surubim.

Ceará e Maranhão têm cinco cidades com o feriado. No Ceará a data é festejada em Acaraú, Aracati, Itapipoca, Maranguape e Pedra Branca. No Maranhão, em Amarante do Maranhão, Carutapera, Codó, Estreito e Presidente Dutra.

Em Alagoas, o dia é feriado em Limoeiro de Anadia, Passo de Camaragibe, Porto Calvo e São Sebastião. Na Paraíba, em Bayeux, Mari, Picuí e São Bento; no Rio Grande do Norte, em Jucurutu, Nova Cruz e Parelhas; e no Piauí, em Esperantina.

No Sudeste, o dia 20 é feriado em 18 cidades mineiras, mesma quantidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, a data é comemorada em cinco municípios; e no Espírito Santo, em dois.

Na região Norte não haverá atendimento nas cidades paraenses de Altamira, Breves, Igarapé-Açu, Vigia e Parauapebas, devido à celebração religiosa. O mesmo ocorre em Roraima, na capital Boa Vista e em Caracaraí; no Tocantins, será feriado apenas em Arraias.

Já na região Sul, haverá ponto facultativo nos municípios paranaenses de Andirá, Astorga e Jacarezinho. O mesmo ocorre em Santa Catarina, com as cidades de Sombrio e Tijucas, e no Rio Grande do Sul, com Bagé, São Sebastião do Caí e Venâncio Aires.

No Centro-Oeste, apenas municípios do Goiás aderem ao ponto facultativo: Caiapônia, Goiatuba, Itaberaí, Jaraguá, Palmeiras de Goiás e Rio Verde.

Confira aqui a lista completa das cidades em que 20 de janeiro é feriado municipal:

Alagoas (AL)

  • Limoeiro de Anadia
  • Passo de Camaragibe
  • Porto Calvo
  • São Sebastião

Bahia (BA)

  • Belmonte
  • Brumado
  • Camacan
  • Canavieiras
  • Itambé
  • Seabra

Ceará (CE)

  • Acaraú
  • Aracati
  • Itapipoca
  • Maranguape
  • Pedra Branca

Espírito Santo (ES)

  • Afonso Cláudio
  • Domingos Martins

Goiás (GO)

  • Caiapônia
  • Goiatuba
  • Itaberaí
  • Jaraguá
  • Palmeiras de Goiás
  • Rio Verde

Maranhão (MA)

  • Amarante do Maranhão
  • Carutapera
  • Codó
  • Estreito
  • Presidente Dutra

Minas Gerais (MG)

  • Andradas
  • Brasília de Minas
  • Brumadinho
  • Carlos Chagas
  • Carmo do Paranaíba
  • Coração de Jesus
  • Coronel Fabriciano
  • Espera Feliz
  • Espinosa
  • Inhapim
  • Leopoldina
  • Nova Serrana
  • Pirapora
  • Ponte Nova
  • Raul Soares
  • São Gotardo
  • São Sebastião do Paraíso
  • Taiobeiras

Pará (PA)

  • Altamira
  • Breves
  • Igarapé-Açu
  • Parauapebas
  • Vigia

Paraíba (PB)

  • Bayeux
  • Mari
  • Picuí
  • São Bento

Paraná (PR)

  • Andirá
  • Astorga
  • Jacarezinho

Pernambuco (PE)

  • Águas Belas
  • Belo Jardim
  • Bom Conselho
  • Moreno
  • Ouricuri
  • Surubim

Piauí (PI)

  • Esperantina

Rio de Janeiro (RJ)

  • Araruama
  • Barra Mansa
  • Porciúncula
  • Rio de Janeiro
  • Três Rios

Rio Grande do Norte (RN)

  • Jucurutu
  • Nova Cruz
  • Parelhas

Rio Grande do Sul (RS)

  • Bagé
  • São Sebastião do Caí
  • Venâncio Aires

Roraima (RR)

  • Boa Vista
  • Caracaraí

Santa Catarina (SC)

  • Sombrio
  • Tijucas

São Paulo (SP)

  • Andradina
  • Cajuru
  • Descalvado
  • Guaíra
  • Mococa
  • Palmital
  • Pederneiras
  • Piraju
  • Pirajuí
  • Pitangueiras
  • Porto Ferreira
  • Presidente Prudente
  • Ribeirão Preto
  • Santa Cruz do Rio Pardo
  • São Sebastião
  • Suzano
  • Taquaritinga
  • Valinhos

Tocantins (TO)

  • Arraias

Comentários

Comentários