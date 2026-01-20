Esta terça-feira (20) é dia de folga em mais de 90 municípios do país, devido ao Dia de São Sebastião. O feriado municipal é adotado por cidades que têm o santo como padroeiro. Entre elas, estão as capitais Rio de Janeiro (RJ) e Boa Vista (RR).

Na Bahia, o feriado é comemorado nos municípios de Belmonte, Brumado, Camacan, Canavieiras, Itambé e Seabra. Em Pernambuco, nas cidades de Águas Belas, Belo Jardim, Bom Conselho, Moreno, Ouricuri e Surubim.

Ceará e Maranhão têm cinco cidades com o feriado. No Ceará a data é festejada em Acaraú, Aracati, Itapipoca, Maranguape e Pedra Branca. No Maranhão, em Amarante do Maranhão, Carutapera, Codó, Estreito e Presidente Dutra.