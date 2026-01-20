Esta terça-feira (20) é dia de folga em mais de 90 municípios do país, devido ao Dia de São Sebastião. O feriado municipal é adotado por cidades que têm o santo como padroeiro. Entre elas, estão as capitais Rio de Janeiro (RJ) e Boa Vista (RR).
Na Bahia, o feriado é comemorado nos municípios de Belmonte, Brumado, Camacan, Canavieiras, Itambé e Seabra. Em Pernambuco, nas cidades de Águas Belas, Belo Jardim, Bom Conselho, Moreno, Ouricuri e Surubim.
Ceará e Maranhão têm cinco cidades com o feriado. No Ceará a data é festejada em Acaraú, Aracati, Itapipoca, Maranguape e Pedra Branca. No Maranhão, em Amarante do Maranhão, Carutapera, Codó, Estreito e Presidente Dutra.
Em Alagoas, o dia é feriado em Limoeiro de Anadia, Passo de Camaragibe, Porto Calvo e São Sebastião. Na Paraíba, em Bayeux, Mari, Picuí e São Bento; no Rio Grande do Norte, em Jucurutu, Nova Cruz e Parelhas; e no Piauí, em Esperantina.
No Sudeste, o dia 20 é feriado em 18 cidades mineiras, mesma quantidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, a data é comemorada em cinco municípios; e no Espírito Santo, em dois.
Na região Norte não haverá atendimento nas cidades paraenses de Altamira, Breves, Igarapé-Açu, Vigia e Parauapebas, devido à celebração religiosa. O mesmo ocorre em Roraima, na capital Boa Vista e em Caracaraí; no Tocantins, será feriado apenas em Arraias.
Já na região Sul, haverá ponto facultativo nos municípios paranaenses de Andirá, Astorga e Jacarezinho. O mesmo ocorre em Santa Catarina, com as cidades de Sombrio e Tijucas, e no Rio Grande do Sul, com Bagé, São Sebastião do Caí e Venâncio Aires.
No Centro-Oeste, apenas municípios do Goiás aderem ao ponto facultativo: Caiapônia, Goiatuba, Itaberaí, Jaraguá, Palmeiras de Goiás e Rio Verde.
Confira aqui a lista completa das cidades em que 20 de janeiro é feriado municipal:
Alagoas (AL)
- Limoeiro de Anadia
- Passo de Camaragibe
- Porto Calvo
- São Sebastião
Bahia (BA)
- Belmonte
- Brumado
- Camacan
- Canavieiras
- Itambé
- Seabra
Ceará (CE)
- Acaraú
- Aracati
- Itapipoca
- Maranguape
- Pedra Branca
Espírito Santo (ES)
- Afonso Cláudio
- Domingos Martins
Goiás (GO)
- Caiapônia
- Goiatuba
- Itaberaí
- Jaraguá
- Palmeiras de Goiás
- Rio Verde
Maranhão (MA)
- Amarante do Maranhão
- Carutapera
- Codó
- Estreito
- Presidente Dutra
Minas Gerais (MG)
- Andradas
- Brasília de Minas
- Brumadinho
- Carlos Chagas
- Carmo do Paranaíba
- Coração de Jesus
- Coronel Fabriciano
- Espera Feliz
- Espinosa
- Inhapim
- Leopoldina
- Nova Serrana
- Pirapora
- Ponte Nova
- Raul Soares
- São Gotardo
- São Sebastião do Paraíso
- Taiobeiras
Pará (PA)
- Altamira
- Breves
- Igarapé-Açu
- Parauapebas
- Vigia
Paraíba (PB)
- Bayeux
- Mari
- Picuí
- São Bento
Paraná (PR)
- Andirá
- Astorga
- Jacarezinho
Pernambuco (PE)
- Águas Belas
- Belo Jardim
- Bom Conselho
- Moreno
- Ouricuri
- Surubim
Piauí (PI)
- Esperantina
Rio de Janeiro (RJ)
- Araruama
- Barra Mansa
- Porciúncula
- Rio de Janeiro
- Três Rios
Rio Grande do Norte (RN)
- Jucurutu
- Nova Cruz
- Parelhas
Rio Grande do Sul (RS)
- Bagé
- São Sebastião do Caí
- Venâncio Aires
Roraima (RR)
- Boa Vista
- Caracaraí
Santa Catarina (SC)
- Sombrio
- Tijucas
São Paulo (SP)
- Andradina
- Cajuru
- Descalvado
- Guaíra
- Mococa
- Palmital
- Pederneiras
- Piraju
- Pirajuí
- Pitangueiras
- Porto Ferreira
- Presidente Prudente
- Ribeirão Preto
- Santa Cruz do Rio Pardo
- São Sebastião
- Suzano
- Taquaritinga
- Valinhos
Tocantins (TO)
- Arraias