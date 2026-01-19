A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta segunda-feira (19) os participantes e anfitriões dos grupos da Fifa Series 2026, uma competição criada pela entidade com objetivo de ajudar no desenvolvimento do futebol feminino e apoiar equipes masculinas de federações com menos recursos.

A seleção brasileira feminina será uma das participantes, além de anfitriã de seu grupo, que conta também com Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.

As datas dos jogos no Brasil e os cruzamentos ainda não estão definidos, mas Cuiabá desponta como favorita a abrigar os confrontos. A cidade não tem nenhum clube na Série A do Campeonato Brasileiro, reduzindo possíveis conflitos de calendário, além de a Arena Pantanal ter estrutura para abrigar jogos de seleções por ter sido um dos estádios da Copa do Mundo de 2014.