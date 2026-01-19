19 de janeiro de 2026
FUTEBOL

Com Brasil entre as sedes, Fifa anuncia novo torneio de seleções

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/Fifa
Samir Xaud, presidente da CBF, e Gianni Infantino, presidente da Fifa
Samir Xaud, presidente da CBF, e Gianni Infantino, presidente da Fifa

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta segunda-feira (19) os participantes e anfitriões dos grupos da Fifa Series 2026, uma competição criada pela entidade com objetivo de ajudar no desenvolvimento do futebol feminino e apoiar equipes masculinas de federações com menos recursos.

A seleção brasileira feminina será uma das participantes, além de anfitriã de seu grupo, que conta também com Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.

As datas dos jogos no Brasil e os cruzamentos ainda não estão definidos, mas Cuiabá desponta como favorita a abrigar os confrontos. A cidade não tem nenhum clube na Série A do Campeonato Brasileiro, reduzindo possíveis conflitos de calendário, além de a Arena Pantanal ter estrutura para abrigar jogos de seleções por ter sido um dos estádios da Copa do Mundo de 2014.

A capital de Mato Grosso, no entanto, não está entre as selecionadas pela Fifa para receber partidas da Copa do Mundo feminina de 2027. As sedes do torneio são: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre.

Na Fifa Series, serão 11 sedes e 12 grupos de quatro seleções, compreendendo todas as confederações filiadas à entidade máxima do futebol mundial, sendo nove grupos masculinos e três femininos. As equipes vão se enfrentar apenas dentro de suas chaves.

"A Fifa Series 2026 permanece totalmente alinhada com os objetivos estratégicos da Fifa para o futebol Global: 2023-2027, proporcionando às seleções nacionais oportunidades de competição interconfederações sem adicionar jogos ao calendário internacional, ao mesmo tempo que promove o crescimento técnico, o desenvolvimento organizacional e o intercâmbio global", disse a entidade em nota.

As partidas, que na prática são uma série de amistosos internacionais, serão disputadas nas janelas de março e abril. Cinco seleções masculinas que vão participar da Fifa Series também estão classificadas para a Copa do Mundo de 2026: Austrália, Cabo Verde, Curaçao, Nova Zelândia e Uzbequistão.

Nascido de um projeto-piloto realizado pela entidade em 2024, o torneio não tem troféu nem premiação em dinheiro, mas a Fifa custeia todos os gastos das equipes com viagens, hospedagem e organização dos jogos.

De acordo com a entidade, todas as partidas serão transmitidas ao vivo, gratuitamente, na plataforma Fifa+.

Grupos masculinos

  • Austrália
  • Camarões
  • República Popular da China
  • Curaçao
  • Azerbaijão
  • Omã
  • Serra Leoa
  • Santa Lúcia
  • Indonésia
  • Bulgária
  • Ilhas Salomão
  • São Cristóvão e Névis
  • Cazaquistão
  • Comores
  • Kuwait
  • Namíbia
  • Nova Zelândia
  • Cabo Verde
  • Chile
  • Finlândia
  • Nova Zelândia
  • Porto Rico
  • Samoa Americana
  • Guam
  • Ilhas Virgens Americanas
  • Ruanda - Grupo A
  • Estônia
  • Granada
  • Quênia
  • Ruanda
  • Ruanda - Grupo B
  • Liechtenstein
  • Macau
  • Tanzânia
  • Uzbequistão
  • Gabão
  • Trinidad e Tobago
  • Uzbequistão
  • Venezuela

Grupos femininos

  • Brasil
  • Canadá
  • República da Coreia
  • Zâmbia
  • Costa do Marfim
  • Mauritânia
  • Paquistão
  • Ilhas Turcas e Caicos
  • Tailândia
  • República Democrática do Congo
  • Nepal
  • Equipe da OFC (a confederação da Oceania)
