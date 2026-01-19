A Polícia Civil investiga se desavenças comerciais motivaram o médico Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, 44 anos, a matar a tiros dois colegas de profissão na noite de sexta-feira (16), em frente a um restaurante no bairro Alphaville Plus, em Barueri (na Grande São Paulo). Também é investigado se Carlos teve auxílio de alguma pessoa para cometer o crime.

As vítimas são os médicos Luís Roberto Pellegrini Gomes, 43, e Vinicius dos Santos Oliveira, 35. Carlos foi preso em flagrante, e a Polícia Civil pediu a sua prisão preventiva (sem prazo).

Segundo o delegado Andreas Schiffmann, responsável pela investigação, o suspeito e uma das vítimas eram donos de empresas concorrentes de gestão hospitalar e disputavam contratos comerciais, conforme relato do suspeito aos investigadores.