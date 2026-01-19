19 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FORA DO AR

Usuários reportam falha no Pix nesta segunda-feira

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
De acordo com o site DownDetector, que acompanha falhas em serviços digitais, mais de 6 mil registros de problemas haviam sido contabilizados por volta das 15h.
De acordo com o site DownDetector, que acompanha falhas em serviços digitais, mais de 6 mil registros de problemas haviam sido contabilizados por volta das 15h.

O sistema de pagamentos instantâneos Pix apresentou instabilidade nesta segunda-feira (19), provocando uma onda de reclamações de usuários nas redes sociais. Clientes relataram dificuldades para realizar transferências e pagamentos em diferentes instituições financeiras.

Leia mais: Atualização do Pix rastreia dinheiro roubado em golpe

De acordo com o site DownDetector, que acompanha falhas em serviços digitais, mais de 6 mil registros de problemas haviam sido contabilizados por volta das 14h40. O monitoramento também indicou aumento simultâneo de reclamações em ao menos oito bancos, o que aponta para uma falha de alcance nacional.

Entre as instituições citadas por usuários estavam Inter, Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Nubank, Santander Brasil, Caixa Econômica Federal e C6 Bank. O padrão das queixas sugere que a instabilidade pode estar relacionada ao sistema do Banco Central, responsável pelo funcionamento do Pix, e não a um banco específico.

Até a última atualização, nem o Banco Central nem as instituições mencionadas haviam se pronunciado oficialmente sobre o problema.

*Com informações do g1

Comentários

Comentários