O sistema de pagamentos instantâneos Pix apresentou instabilidade nesta segunda-feira (19), provocando uma onda de reclamações de usuários nas redes sociais. Clientes relataram dificuldades para realizar transferências e pagamentos em diferentes instituições financeiras.
De acordo com o site DownDetector, que acompanha falhas em serviços digitais, mais de 6 mil registros de problemas haviam sido contabilizados por volta das 14h40. O monitoramento também indicou aumento simultâneo de reclamações em ao menos oito bancos, o que aponta para uma falha de alcance nacional.
Entre as instituições citadas por usuários estavam Inter, Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Nubank, Santander Brasil, Caixa Econômica Federal e C6 Bank. O padrão das queixas sugere que a instabilidade pode estar relacionada ao sistema do Banco Central, responsável pelo funcionamento do Pix, e não a um banco específico.
Até a última atualização, nem o Banco Central nem as instituições mencionadas haviam se pronunciado oficialmente sobre o problema.
*Com informações do g1