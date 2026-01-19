O sistema de pagamentos instantâneos Pix apresentou instabilidade nesta segunda-feira (19), provocando uma onda de reclamações de usuários nas redes sociais. Clientes relataram dificuldades para realizar transferências e pagamentos em diferentes instituições financeiras.

De acordo com o site DownDetector, que acompanha falhas em serviços digitais, mais de 6 mil registros de problemas haviam sido contabilizados por volta das 14h40. O monitoramento também indicou aumento simultâneo de reclamações em ao menos oito bancos, o que aponta para uma falha de alcance nacional.