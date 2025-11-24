Entraram em vigor nesse domingo (23) as novas regras que reforçam o sistema de devolução do Pix para vítimas de fraude. As mudanças atualizam o chamado Mecanismo Especial de Devolução (MED), ferramenta que permite reaver valores transferidos de forma indevida.

Até agora, o dinheiro só podia ser devolvido a partir da conta usada pelo golpista na transação inicial. O problema é que criminosos costumam esvaziar rapidamente essa conta, dificultando a recuperação dos valores.