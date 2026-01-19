O estilista italiano Valentino Garavani morreu aos 93 anos, em sua residência em Roma. A informação foi confirmada pela Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, que informou que o criador faleceu de forma tranquila, cercado por pessoas próximas.
A despedida pública será realizada na quarta-feira (21) e na quinta-feira (22), das 11h às 18h, na sede PM23, na Piazza Mignanelli, em Roma. O funeral está marcado para sexta-feira (23), às 11h, na Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, também na capital italiana.
Considerado um dos maiores nomes da história da moda, Valentino construiu uma carreira marcada pela elegância atemporal e pelo luxo refinado. Fundador da maison que leva seu nome, ele se tornou sinônimo de alta-costura italiana e vestiu algumas das mulheres mais influentes do mundo ao longo de décadas.
Valentino ficou internacionalmente conhecido pelo chamado “vermelho Valentino”, tom que se tornou assinatura da marca, além de silhuetas clássicas, cortes precisos, vestidos longos esvoaçantes, rendas delicadas e um estilo que valorizava o glamour sofisticado sem excessos. Sua estética influenciou gerações de estilistas e ajudou a consolidar a Itália como um dos grandes polos da moda mundial.
