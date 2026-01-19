O estilista italiano Valentino Garavani morreu aos 93 anos, em sua residência em Roma. A informação foi confirmada pela Fundação Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, que informou que o criador faleceu de forma tranquila, cercado por pessoas próximas.

A despedida pública será realizada na quarta-feira (21) e na quinta-feira (22), das 11h às 18h, na sede PM23, na Piazza Mignanelli, em Roma. O funeral está marcado para sexta-feira (23), às 11h, na Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, também na capital italiana.

Considerado um dos maiores nomes da história da moda, Valentino construiu uma carreira marcada pela elegância atemporal e pelo luxo refinado. Fundador da maison que leva seu nome, ele se tornou sinônimo de alta-costura italiana e vestiu algumas das mulheres mais influentes do mundo ao longo de décadas.