A família da Bahia expulsa de um voo da Air France no dia 14 de janeiro afirma que o comandante tomou o bilhete de uma das passageiras e tentou forçá-los a apagar os vídeos em que estava registrada a situação, conforme informado à reportagem. Isso também teria sido feito com outros passageiros presentes no voo, sob a ameaça de desembarque. O episódio aconteceu no voo AF562, do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, para Salvador (BA), ainda antes da decolagem.

Por meio de nota, a Air France disse que os passageiros reagiram de forma "extremamente exaltada" e "adotaram comportamento inadequado em relação à tripulação de cabine", e que o comportamento adotado antes da partida "causou atraso, gerou insatisfação entre outros passageiros e poderia ter comprometido a segurança do voo".