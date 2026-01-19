O vereador Carlos Bolsonaro afirmou nesse domingo (18) que existe uma articulação em curso para inviabilizar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro e enfraquecer os planos eleitorais dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita nas redes sociais, três dias após a transferência de Jair Bolsonaro para uma cela com melhores condições no complexo da Papuda.
Sem citar nomes, Carlos disse enxergar um enredo “cristalino” que levaria a um “xeque-mate” político, sugerindo que decisões recentes fariam parte de um acordo maior para isolar Flávio. A fala expôs mais uma vez as divergências internas no bolsonarismo.
Nos bastidores, aliados do ex-presidente se dividem entre a defesa de uma candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoiada por setores próximos à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e a manutenção da pré-candidatura de Flávio. Parte da militância bolsonarista especula que haveria um acordo ligando a eventual prisão domiciliar de Jair Bolsonaro à desistência do senador, hipótese negada por aliados de Flávio.
No sábado (17), Flávio divulgou vídeo defendendo a união da direita e afirmando que ele, Tarcísio e Michelle estarão juntos no momento oportuno. Defensores do senador dizem que não há chance de ele deixar a disputa.
A divisão foi comemorada por parlamentares governistas. O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que a briga interna na extrema direita favorece o governo e disse que Michelle e Tarcísio tentam se viabilizar politicamente com apoio de Jair Bolsonaro, deixando Flávio isolado.
Pesquisa Quaest divulgada na última semana aponta que o presidente Lula lidera os cenários eleitorais, com redução da vantagem em eventuais segundos turnos contra Flávio ou Tarcísio.
*Com informações do SBT News
O enredo é cristalino. Insistem diariamente em qualquer iniciativa que anule @jairbolsonaro e favoreça determinados interesses. Se existe um acordo, confesso que não posso afirmar, mas todo o movimento se torna, a cada dia, mais óbvio. Tentar anular @FlavioBolsonaro e…— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 18, 2026