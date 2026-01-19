19 de janeiro de 2026
ESTADO DE CATÁSTROFE

Incêndios no Chile fazem mais de 50 mil desabrigados e 19 mortos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/Euronews em Português/Youtube
Os focos mais graves estão concentrados nas regiões de Ñuble e Bíobío, a aproximadamente 500 quilômetros de Santiago.
O governo do Chile decretou estado de catástrofe em duas regiões do sul do país neste domingo (18) após incêndios florestais provocarem ao menos 19 mortes e obrigarem a retirada de cerca de 50 mil pessoas de áreas ameaçadas pelo avanço do fogo.

Segundo autoridades locais, os focos mais graves estão concentrados nas regiões de Ñuble e Bíobío, a aproximadamente 500 quilômetros de Santiago. Na manhã desse domingo, bombeiros atuavam no combate a pelo menos 24 incêndios ativos em diferentes pontos do país.

O presidente Gabriel Boric afirmou que a medida permite mobilizar todos os recursos disponíveis para enfrentar a emergência e proteger as comunidades atingidas. Já o ministro da Segurança, Luis Cordero, informou que 15 das mortes foram registradas em Bíobío e uma em Ñuble.

De acordo com a agência florestal chilena, as chamas já destruíram cerca de 8.500 hectares nessas duas regiões, ampliando o risco para áreas residenciais e motivando ordens de evacuação preventiva.

*Com informações da Reuters

