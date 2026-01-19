O governo do Chile decretou estado de catástrofe em duas regiões do sul do país neste domingo (18) após incêndios florestais provocarem ao menos 19 mortes e obrigarem a retirada de cerca de 50 mil pessoas de áreas ameaçadas pelo avanço do fogo.

Leia mais: 128 mortos: Hong Kong teve a pior tragédia em 7 décadas; VÍDEO

Segundo autoridades locais, os focos mais graves estão concentrados nas regiões de Ñuble e Bíobío, a aproximadamente 500 quilômetros de Santiago. Na manhã desse domingo, bombeiros atuavam no combate a pelo menos 24 incêndios ativos em diferentes pontos do país.