O governo do Chile decretou estado de catástrofe em duas regiões do sul do país neste domingo (18) após incêndios florestais provocarem ao menos 19 mortes e obrigarem a retirada de cerca de 50 mil pessoas de áreas ameaçadas pelo avanço do fogo.
Segundo autoridades locais, os focos mais graves estão concentrados nas regiões de Ñuble e Bíobío, a aproximadamente 500 quilômetros de Santiago. Na manhã desse domingo, bombeiros atuavam no combate a pelo menos 24 incêndios ativos em diferentes pontos do país.
O presidente Gabriel Boric afirmou que a medida permite mobilizar todos os recursos disponíveis para enfrentar a emergência e proteger as comunidades atingidas. Já o ministro da Segurança, Luis Cordero, informou que 15 das mortes foram registradas em Bíobío e uma em Ñuble.
De acordo com a agência florestal chilena, as chamas já destruíram cerca de 8.500 hectares nessas duas regiões, ampliando o risco para áreas residenciais e motivando ordens de evacuação preventiva.
*Com informações da Reuters