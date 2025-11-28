Equipes de resgate continuam vasculhando os prédios com apoio de especialistas em identificação de corpos, já que dezenas de vítimas estão carbonizadas e impossíveis de reconhecer visualmente. O fogo tomou conta de sete dos oito blocos do conjunto residencial Wang Fuk Court, que passava por reformas desde 2024.

O número de mortos no incêndio que devastou um conjunto habitacional em Hong Kong subiu para 128, após o controle total das chamas nesta sexta-feira (28). As autoridades ainda buscam respostas sobre o destino de cerca de 200 moradores cujo paradeiro permanece incerto.

Investigadores apontam que materiais altamente inflamáveis usados na obra, como placas de isopor selando janelas dos elevadores, facilitaram a propagação das chamas pelos corredores. Redes de proteção que não atendiam às normas de segurança também contribuíram para o avanço do incêndio.

A tragédia, considerada a pior em sete décadas na cidade, levou à prisão de cinco pessoas ligadas à reforma, incluindo diretores da empresa prestadora do serviço e da consultoria de arquitetura. Elas são investigadas por possível corrupção e uso de materiais irregulares.

Enquanto 79 feridos estão hospitalizados, o governo chinês ordenou inspeções em outros conjuntos habitacionais com obras em andamento e prometeu apurar a responsabilidade criminal de todos os envolvidos.