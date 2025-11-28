28 de novembro de 2025
INCÊNDIO

128 mortos: Hong Kong teve a pior tragédia em 7 décadas; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/X
As autoridades ainda buscam respostas sobre o destino de cerca de 200 moradores cujo paradeiro permanece incerto.

O número de mortos no incêndio que devastou um conjunto habitacional em Hong Kong subiu para 128, após o controle total das chamas nesta sexta-feira (28). As autoridades ainda buscam respostas sobre o destino de cerca de 200 moradores cujo paradeiro permanece incerto.

Leia mais: Grave incêndio mata 36; moradores ficaram presos no topo; VÍDEO

Equipes de resgate continuam vasculhando os prédios com apoio de especialistas em identificação de corpos, já que dezenas de vítimas estão carbonizadas e impossíveis de reconhecer visualmente. O fogo tomou conta de sete dos oito blocos do conjunto residencial Wang Fuk Court, que passava por reformas desde 2024.

Investigadores apontam que materiais altamente inflamáveis usados na obra, como placas de isopor selando janelas dos elevadores, facilitaram a propagação das chamas pelos corredores. Redes de proteção que não atendiam às normas de segurança também contribuíram para o avanço do incêndio.

A tragédia, considerada a pior em sete décadas na cidade, levou à prisão de cinco pessoas ligadas à reforma, incluindo diretores da empresa prestadora do serviço e da consultoria de arquitetura. Elas são investigadas por possível corrupção e uso de materiais irregulares.

Enquanto 79 feridos estão hospitalizados, o governo chinês ordenou inspeções em outros conjuntos habitacionais com obras em andamento e prometeu apurar a responsabilidade criminal de todos os envolvidos.

*Com informações do South China Morning Post

