Uma nevasca extrema atingiu a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, levou autoridades locais a decretarem estado de emergência e provocou graves impactos na rotina da população. O volume de neve é apontado como o mais intenso registrado na região em cerca de 130 anos, com bloqueio de estradas, cancelamento de voos, falta de suprimentos e mortes associadas a avalanches e desabamentos provocados pelo acúmulo em telhados.
Bairros inteiros ficaram isolados, com montanhas de neve que chegam a dezenas de metros de altura, encobrindo veículos e até andares superiores de prédios residenciais. Em Petropavlovsk-Kamchatsky, capital administrativa da região, o prefeito Yevgeny Belyayev decretou emergência em 15 de janeiro e criticou empresas responsáveis pela manutenção predial por não removerem a neve dos telhados a tempo.
Com escolas e comércios fechados, moradores passaram a trabalhar remotamente, enquanto lojas relatam escassez de itens básicos como pão, leite e ovos. As autoridades alertam para riscos contínuos à vida, diante de novos deslizamentos e do colapso de estruturas.
Especialistas apontam que o fenômeno é causado pela formação de vários sistemas de baixa pressão no mar de Okhotsk, que intensificaram ventos e precipitações na região, conhecida por clima severo, mas que agora enfrenta um cenário considerado fora do padrão histórico.
*Com informações do The Moscow Times
No AI— Linus ? Ekenstam (@LinusEkenstam) January 17, 2026
This is from Kamchatka in easter Russia. Where historical amounts of snow has pounded some 10feet, but in rare cases like here, piles up to 40 feet.
100% of Russia is currently covered in snow.
Extreme climate is new norm pic.twitter.com/HOittWoGA8