Uma nevasca extrema atingiu a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, levou autoridades locais a decretarem estado de emergência e provocou graves impactos na rotina da população. O volume de neve é apontado como o mais intenso registrado na região em cerca de 130 anos, com bloqueio de estradas, cancelamento de voos, falta de suprimentos e mortes associadas a avalanches e desabamentos provocados pelo acúmulo em telhados.

Bairros inteiros ficaram isolados, com montanhas de neve que chegam a dezenas de metros de altura, encobrindo veículos e até andares superiores de prédios residenciais. Em Petropavlovsk-Kamchatsky, capital administrativa da região, o prefeito Yevgeny Belyayev decretou emergência em 15 de janeiro e criticou empresas responsáveis pela manutenção predial por não removerem a neve dos telhados a tempo.