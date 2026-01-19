19 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
CLIMA EXTREMO

Moradores ficam presos após nevasca histórica na Rússia; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@Hana_b30/X
O volume de neve é apontado como o mais intenso registrado na região em cerca de 130 anos.
O volume de neve é apontado como o mais intenso registrado na região em cerca de 130 anos.

Uma nevasca extrema atingiu a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, levou autoridades locais a decretarem estado de emergência e provocou graves impactos na rotina da população. O volume de neve é apontado como o mais intenso registrado na região em cerca de 130 anos, com bloqueio de estradas, cancelamento de voos, falta de suprimentos e mortes associadas a avalanches e desabamentos provocados pelo acúmulo em telhados.

Leia mais: Granizo deixa Castro com cenário parecido com neve; VÍDEO

Bairros inteiros ficaram isolados, com montanhas de neve que chegam a dezenas de metros de altura, encobrindo veículos e até andares superiores de prédios residenciais. Em Petropavlovsk-Kamchatsky, capital administrativa da região, o prefeito Yevgeny Belyayev decretou emergência em 15 de janeiro e criticou empresas responsáveis pela manutenção predial por não removerem a neve dos telhados a tempo.

Com escolas e comércios fechados, moradores passaram a trabalhar remotamente, enquanto lojas relatam escassez de itens básicos como pão, leite e ovos. As autoridades alertam para riscos contínuos à vida, diante de novos deslizamentos e do colapso de estruturas.

Especialistas apontam que o fenômeno é causado pela formação de vários sistemas de baixa pressão no mar de Okhotsk, que intensificaram ventos e precipitações na região, conhecida por clima severo, mas que agora enfrenta um cenário considerado fora do padrão histórico.

*Com informações do The Moscow Times

Comentários

Comentários