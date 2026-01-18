A Justiça de São Paulo decidiu neste sábado (17) manter a prisão temporária da delegada Layla Lima Ayub, 36, suspeita de ligação com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

Layla, que neste sábado passou por audiência de custódia, é acusada de manter vínculo pessoal e profissional com membros da facção criminosa.

A detenção foi feita durante operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Corregedoria-Geral.