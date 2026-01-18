De desenho estelar e na mescla de amarelos e verdes, a carambola conquista logo a vista. Na boca, o sabor entre o ácido e o doce, e a textura crocante e refrescante, a tornam uma delícia perfeita no verão, onde pode ser consumida in natura e também entrar de forma atraente, por conta de seu formato, em pratos salgados e doces. É ingrediente de sucos e geleias. Decora drinks à perfeição. Combina bem com outras frutas tropicais, como manga e abacate. Rica em vitamina C, potássio e fibras, além de conter antioxidantes que ajudam a proteger o corpo contra danos causados pelo radicais livres, é excelente escolha para compor um menu saudável.

Dia desses eu caminhava pelo meu condomínio, que tem um pequeno bosque de frutíferas, quando ergui os olhos na direção de uns cachos em diversos tons de amarelo, destacados no meio de algumas flores roxinhas. Cheguei bem perto para conferir aquela beleza e descobri que me encontrava diante de uma caramboleira produzindo seus primeiros frutos depois de sete anos de plantio. Lindas as carambolas, na sua língua de origem, o sânscrito, ‘karmaranga’, frase de sentido autoexplicativo: ‘fruta muito apetitosa’.

Depois de tê-las encontrado tão perto de casa, andei pesquisando e experimentado algumas receitas com carambolas. Uma delas é o vinagrete com cebola roxa e emulsão de vinagre e azeite, que acompanhou muito bem um churrasco. A outra é a salada com folhas verdes, assinada pela Rita Lobo, perfeita nestes dias tórridos de janeiro. É tempo de carambolas, entre nós mais presente no Nordeste mas cultivada em todas as regiões. Aproveite!

Para fazer a salada, lave bem as folhas verdes, higienize, seque na centrífuga ou sobre pano de prato bem limpo. Corte as pontinhas das carambolas e depois divida-as em rodelas para formar estrelas. Corte em plumas a cebola roxa e mergulhe-as em água gelada por quinze minutos pra retirar o excesso de picante. Prepare a emulsão juntando num vidro o azeite, o vinho, o sal e a pimenta. Sacuda bem. Escorra as cebolas. Numa travessa coloque as folhas verdes, sobre elas distribua as cebolas, em cima de tudo ajeite as estrelas de carambola. Regue com o molho e sirva, constatando como a carambola transforma o tédio da salada de folhas verdes. Uma fruta tropical deliciosa e cheia de nutrientes. Aqui vai um texto sobre ela:

A carambola, também conhecida como fruta-estrela, é uma fruta tropical originária da Ásia, mas cultivada em muitos países do mundo. Ela tem um sabor doce e ácido, com uma textura crocante e refrescante.