Um homem de cerca de 30 anos, em situação de rua, foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (9) na área de mata de um terreno à venda no bairro São Braz, em Curitiba (PR).

De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram as autoridades ao perceberem um forte cheiro vindo do local, na Rua Carlos Chagas. Ao averiguarem a área, encontraram o corpo da vítima no meio do matagal.