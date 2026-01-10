Um homem de cerca de 30 anos, em situação de rua, foi encontrado morto na tarde desta sexta-feira (9) na área de mata de um terreno à venda no bairro São Braz, em Curitiba (PR).
De acordo com a Polícia Militar, moradores acionaram as autoridades ao perceberem um forte cheiro vindo do local, na Rua Carlos Chagas. Ao averiguarem a área, encontraram o corpo da vítima no meio do matagal.
Ainda segundo a PM, o homem apresentava ferimentos no pescoço, possivelmente causados por faca. A suspeita é de que o corpo estivesse no local havia aproximadamente dois dias.
Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. A identidade da vítima não havia sido divulgada até a última atualização do caso. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil.
*Com informações da Band B