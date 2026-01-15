O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 com veto a cerca de R$ 400 milhões em emendas parlamentares incluídas pelo Congresso durante a tramitação do texto.

A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na quarta-feira (14). Segundo o governo, os vetos atingem dois dispositivos e têm como objetivo adequar o Orçamento às normas constitucionais e legais, além de preservar o equilíbrio fiscal e as regras do arcabouço fiscal.