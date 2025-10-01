1/5 dos jovens de 11 a 17 anos recebe mensagens de cunho sexual

Uma a cada cinco crianças e adolescentes do país, com idade entre 11 e 17 anos, relata já ter recebido mensagem ou solicitação com conteúdo sexual na internet. O dado é da pesquisa TIC Kids Online Brasil.

Os resultados mostram que esse relato é mais frequente entre adolescentes do sexo masculino - 12% afirmaram já ter recebido mensagem desse tipo. Entre as meninas, são 10%.