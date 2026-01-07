O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou a parlamentares, nessa terça-feira (7) que o presidente Donald Trump pretende adquirir a Groenlândia via negociação e não com invasão militar, apesar de o tema ter sido alvo de medo e discussão internacional recentemente. A informação foi relatada em um briefing reservado ao Congresso, segundo o Wall Street Journal.

Rubio explicou que, mesmo com declarações da administração de que o uso das forças armadas “é sempre uma opção”, o foco principal do governo ainda é comprar a ilha da Dinamarca, e não invadi-la. A ideia de Trump de obter a Groenlândia surge de sua preocupação com a presença de potências como Rússia e China no Ártico e da importância estratégica do território para os Estados Unidos.