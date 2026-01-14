O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, manifestaram preocupação com a situação da Venezuela durante uma conversa telefônica realizada na manhã desta quarta-feira (14), em meio a discussões sobre o cenário internacional e a defesa da América do Sul e do Caribe como zonas de paz.

O diálogo, que durou 45 minutos, também abordou temas da agenda bilateral entre Brasil e Rússia. Os dois líderes trataram dos preparativos para a 8ª Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil–Rússia, marcada para 5 de fevereiro, em Brasília.