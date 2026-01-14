O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, manifestaram preocupação com a situação da Venezuela durante uma conversa telefônica realizada na manhã desta quarta-feira (14), em meio a discussões sobre o cenário internacional e a defesa da América do Sul e do Caribe como zonas de paz.
O diálogo, que durou 45 minutos, também abordou temas da agenda bilateral entre Brasil e Rússia. Os dois líderes trataram dos preparativos para a 8ª Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil–Rússia, marcada para 5 de fevereiro, em Brasília.
A reunião será copresidida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, em formato híbrido, com participação presencial e virtual. A expectativa é ampliar a cooperação em áreas consideradas estratégicas, como comércio, agricultura, defesa, energia, ciência e tecnologia, educação e cultura.
A pedido de Lula, Putin se comprometeu a enviar uma delegação de alto nível ao Brasil para participar do encontro. Além disso, os presidentes defenderam o fortalecimento do papel dos países do BRICS na governança global e reiteraram a importância das Nações Unidas e do Conselho de Segurança no enfrentamento de crises internacionais.