Os Estados Unidos decidiram suspender por tempo indeterminado o processamento de vistos de imigração para brasileiros a partir de 21 de janeiro. A medida faz parte de uma ação mais ampla do Departamento de Estado americano, que atinge cidadãos de 75 países e tem como objetivo reforçar a análise de pedidos de estrangeiros considerados com risco de depender de benefícios públicos no país.
Segundo um memorando interno do governo dos EUA, consulados foram orientados a negar vistos com base nas regras já existentes enquanto reavaliam critérios de triagem e verificação dos solicitantes. Além do Brasil, a lista inclui países como Rússia, Irã, Afeganistão, Nigéria, Egito, Iraque e Tailândia.
A suspensão não tem prazo para acabar e só deve ser revista após a conclusão dessa reavaliação. As exceções serão raras e avaliadas caso a caso. O foco da análise envolve fatores como idade, saúde, situação financeira, histórico de uso de auxílios governamentais e necessidade futura de cuidados médicos de longo prazo.
A decisão retoma uma interpretação mais rígida da regra conhecida como “public charge”, que permite barrar imigrantes considerados propensos a recorrer a assistência social. A aplicação dessa norma variou ao longo dos últimos governos americanos, mas agora volta a ser usada de mais amplamente.
*Com informações da Fox News