Os Estados Unidos decidiram suspender por tempo indeterminado o processamento de vistos de imigração para brasileiros a partir de 21 de janeiro. A medida faz parte de uma ação mais ampla do Departamento de Estado americano, que atinge cidadãos de 75 países e tem como objetivo reforçar a análise de pedidos de estrangeiros considerados com risco de depender de benefícios públicos no país.

Leia mais: Trump vai taxar quem negociar com Irã; Brasil pode ser afetado

Segundo um memorando interno do governo dos EUA, consulados foram orientados a negar vistos com base nas regras já existentes enquanto reavaliam critérios de triagem e verificação dos solicitantes. Além do Brasil, a lista inclui países como Rússia, Irã, Afeganistão, Nigéria, Egito, Iraque e Tailândia.